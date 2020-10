Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe toujours dans les clous de la stratégie du Real ?

Publié le 30 octobre 2020 à 23h15 par La rédaction

Un élément, révélé dans les médias espagnols, témoigne que Kylian Mbappe s’inscrit totalement dans le plan établi par le Real Madrid pour l’offensive de l’été prochain. Analyse.

Selon les informations du journal espagnol OK Diario, Kylian Mbappe aurait bel et bien l’intention de s’engager avec le Real Madrid l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Selon le média, l’attaquant parisien souhaiterait en revanche ménager sa relation avec le club de la capitale afin de laisser une bonne trace et que son départ se passe dans de bonnes conditions.

Ménager la relation avec le PSG

Si cette information s’avère exacte, alors elle ne fait que confirmer un fait simple : Kylian Mbappe s’inscrit totalement dans les pas de la stratégie du Real Madrid. En effet, depuis un ou deux ans, le président du Real Florentino Pérez souhaite entretenir une excellente relation avec le PSG afin de faciliter le contexte d’une future négociation de transfert pour Mbappe. Dans cette optique, il est également important que le joueur soit toujours en bonne entente avec Paris. Les intentions de Mbappe s’inscrivent donc dans le plan du Real Madrid.