Mercato - LOSC : Luis Campos a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 31 octobre 2020 à 21h45 par H.K.

Alors que la situation semblait toujours plus tendue entre le LOSC et son directeur sportif Luis Campos, le Portugais aurait pris une énorme décision concernant son avenir, qui pourrait déplaire aux dirigeants lillois…

Le divorce semble bel et bien prononcé entre le LOSC et Luis Campos. Déjà en retrait des affaires des Dogues depuis plusieurs mois, le directeur sportif portugais était plus que jamais lié à un départ, lui qui serait mécontent de plusieurs décisions prises depuis cet été et qui entretiendrait une relation très compliquée avec le directeur général du LOSC, Marc Ingla. Et Luis Campos serait aujourd'hui déterminé à faire ses valises…

« Entre Luis et le LOSC, c’est terminé »