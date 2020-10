Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier en remet une couche sur l’avenir de Luis Campos !

Publié le 31 octobre 2020 à 18h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a été interrogé sur l’actualité du LOSC et notamment sur le possible départ de Luis Campos.

Conseiller du président Gérard Lopez, Luis Campos serait sur le point de quitter le LOSC. En conflit avec le directeur administratif et juridique du club Julien Mordacq et avec le directeur général Marc Ingla, le Portugais n'aurait plus été aperçu au domaine de Luchin depuis des semaines et serait prêt à claquer la porte. En marge de la rencontre de Ligue Europa face au Celtic Glasgow, Christophe Galtier avait évoqué les rumeurs sur l’avenir de Luis Campos, expliquant : « Je ne sais pas où en est la situation (…) Je n’ai pas d’informations de la part de Luis ni de la part de mon président sur sa situation. Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai, mais on joue tous les trois jours, je suis focus sur la compétition. J’espère que les choses vont s’arranger. Mais souvent, plus le temps passe, plus c’est difficile de se rapprocher. Quand on laisse la distance s’installer, ce n’est jamais de bon augure ».

« Je suis en dehors de cette décision-là et c’est très bien comme ça »