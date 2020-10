Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La mise au point de Christophe Galtier sur son avenir !

Publié le 31 octobre 2020 à 13h45 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de l’OL pour Christophe Galtier. Face à ces rumeurs, l’entraîneur du LOSC a mis les choses au point.

Actuellement sur le banc de l’OL, Rudi Garcia pourrait ne pas s’éterniser sur les bords du Rhône. Dans sa dernière année de contrat, l’entraîneur lyonnais pourrait ne pas être prolongé et la direction des Gones se pencherait d’ores et déjà sur sa succession. En effet, selon les dernières informations de La Voix du Nord , l’OL ferait les yeux doux à Christophe Galtier. Actuel entraîneur du LOSC, le technicien de 54 ans a déjà été évoqué dans le viseur lyonnais par le passé. Cet intérêt serait donc toujours d’actualité. Galtier pourrait-il alors enfin céder aux sirènes de Jean-Michel Aulas et de Juninho ?

« Que des rumeurs »