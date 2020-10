Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La confidence de Loïc Perrin sur son départ de l’ASSE !

Publié le 31 octobre 2020 à 16h45 par T.M.

Ayant pris sa retraite sportive cet été, Loïc Perrin a révélé que sa décision avait été déjà prise depuis bien longtemps.

Cet été, une page s’est tournée à l’ASSE. En effet, à 35 ans, Loïc Perrin a décidé de mettre un terme à sa carrière. Pour le défenseur emblématique des Verts, cela s’est d’ailleurs terminé sur un point noir avec une expulsion lors de la finale de Coupe de France contre le PSG. Après avoir fait toute sa carrière dans le Forez, Perrin a donc décidé de passer à autre chose, mais avant l’officialisation, il existait un doute. En effet, avec le contexte actuel causé par le coronavirus, le Stéphanois aurait pu ne pas vouloir sortir parle petite porte. Il en a finalement décidé autrement, respectant ainsi sa décision prise dès l’été 2019.

Un arrêt acté à 99% !