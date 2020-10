Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée de Javier Pastore au PSG !

Publié le 31 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

En 2011, le PSG a lâché 42M€ pour recruter Javier Pastore à Palerme. Un joueur que voulait vraiment Leonardo, qui était alors directeur sportif du club de la capitale.

Avec l’arrivée de QSI, le PSG était entré dans une nouvelle ère. Et pour s’inviter à la table des plus grands, les Qataris n’ont pas hésité à dépenser des millions d’euros pour attirer les plus grands joueurs du monde. Cela a notamment commencé dès l’été 2011 avec notamment l’énorme investissement réalisé pour faire venir Javier Pastore. Alors que l’Argentin excellait sous le maillot de Palerme en Italie, un chèque de 42M€ a été signé pour recruter El Flaco. Une opération notamment bouclée à l’initiative de Leonardo.

« Leonardo le voulait quoi qu’il arrive »