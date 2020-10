Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse sortie sur cet ancien indésirable de Koeman !

31 octobre 2020

Victime de l'arrivée de Ronald Koeman, Arturo Vidal a quitté Barcelone cet été. A l'Inter, le milieu chilien retrouve un entraîneur qu'il connaît bien. Pour le plus grand plaisir d'Antonio Conte.

Josep Maria Bartomeu a annoncé sa démission ce mardi. Avant de partir, l'ancien président du FC Barcelone avait nommé Ronald Koeman pour prendre les rênes d'une équipe en difficulté. Sorti d'une saison blanche, Barcelone s'est notamment incliné lourdement contre le Bayern (8-2) en Ligue des Champions. Fraîchement nommé, le technicien néerlandais a retouché l'effectif catalan. Si Sergino Dest est la seule recrue de son mandat, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Nelson Semedo et Arturo Vidal ont été poussés vers la sortie.

« Je suis très heureux qu'il nous ait rejoint »