Mercato - PSG : Une nouvelle offensive programmée dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 31 octobre 2020 à 20h45 par H.K.

A la recherche d’un défenseur central pour renforcer le PSG, Leonardo avait jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly durant ce mercato estival. Cependant, l’international sénégalais pourrait voir l’un de ses vieux prétendants revenir à la charge très rapidement…

Kalidou Koulibaly a tenu à calmer les ardeurs de Leonardo et de ses autres courtisans. Interrogé par Sky Sports , le défenseur central a affirmé qu’il voyait son avenir à Naples. « Si je songe à prendre ma retraite ici ? Oui, j'aime Naples et Naples m'aime. Et c'est l'important. J'ai encore trois ans de contrat et je reste calme. Les équipes me sollicitent, mais je suis toujours là. Je suis très attaché à ce maillot, je veux le mouiller pour les fans. Je suis impliqué à 100% dans ce projet » . Cependant, un club anglais ne verrait pas la situation de cet œil-là…

Liverpool prêt à tenter le coup ?