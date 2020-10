Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly a-t-il tranché sur son avenir ?

Publié le 31 octobre 2020 à 9h45 par La rédaction

Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur son avenir dans les médias anglais. Décryptage.

Interrogé par Sky Sports , le défenseur central international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, a fait le point sur son avenir, lui qui a été longtemps convoité cet été par le Paris Saint-Germain et par Manchester City, qui n’ont au final pas réussi à approcher les exigences financières du club italien : « Si je songe à prendre ma retraite ici ? Oui, j'aime Naples et Naples m'aime. Et c'est l'important. J'ai encore trois ans de contrat et je reste calme. Les équipes me sollicitent, mais je suis toujours là. Je suis très attaché à ce maillot, je veux le mouiller pour les fans. Je suis impliqué à 100% dans ce projet ».

Koulibaly ferme-t-il la porte à un départ ?

Si Koulibaly laisse entendre qu’il pourrait rester encore longtemps à Naples, il serait exagéré d’en tirer la conclusion que le PSG et Manchester City n’auraient plus de marge de manœuvre pour le recruter. En effet, à cette période de la saison, il est tout à fait logique que Koulibaly évoque en priorité son avenir à Naples. Ce n’est pas pour autant qu’il faut en tirer la conclusion qu’il ferme la porte à toute possibilité de départ en juin prochain.