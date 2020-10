Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le moment où tout a basculé pour Neymar !

Publié le 31 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Bien que Leonardo ferait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité, Neymar aimerait aussi sceller son avenir au PSG comme il l’aurait assuré au président Nasser Al-Khelaïfi lors du Final 8 à Lisbonne.

Elle semble bien loin l’époque où Neymar était prêt à débourser 20M€ de sa poche afin de faciliter son transfert au FC Barcelone. Certes, cela ne remonte qu’à un peu plus d’un an, mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Après s’être publiquement excusé auprès du club et des supporters pour avoir fait le forcing pour partir, Neymar a prouvé son allégeance au PSG lors de l’exercice précédent et a fait preuve d’un leadership implacable lors de l’épopée européenne parisienne en Ligue des champions qui s’est soldée par un échec lors du Final 8 face au Bayern Munich. Et c’est là que tout aurait changé pour Neymar.

Une saison aux anges et arriva alors Lisbonne