Mercato - PSG : 222M€, transfert… Neymar devrait garder son record !

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain, la presse espagnole explique que le montant de son transfert ne devrait pas battre le record historique de 222M€, détenu par Neymar.

Durant l’été 2017, le mercato estival avait principalement été marqué par le recrutement du PSG qui avait réalisé deux opérations colossales sur le marché des transferts : l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco (180M€), et surtout, le recrutement de Neymar qui débarquait du FC Barcelone dans le cadre du transfert le plus cher de toute l’histoire (222M€). L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG avec sa cote XXL sur le marché des transferts (Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City…), mais peut-il espérer battre ce record de Neymar ?

La presse espagnole n’y croit pas pour Mbappé…

Comme l’a expliqué le média espagnol Ok Diario, l’éventuel transfert de Kylian Mbappé devrait effectivement atteindre une somme très importante sur le marché, mais l’international français ne devrait pas être en mesure de surclasser les 222M€ de l’arrivée de Neymar au PSG. Un facteur qui peut s’expliquer par deux raisons simples : Mbappé n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG en 2021, ce qui fait logiquement baisser sa valeur. Et dans ce contexte de Covid-19 où les finances sont impactées, il paraît impensable de voir un club débourser autant pour un seul joueur.