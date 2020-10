Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert de Messi à l'Atlético ? La réponse de Simeone !

Publié le 30 octobre 2020 à 21h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi est passé tout près de quitter le FC Barcelone. Alors que La Pulga est finalement resté en Catalogne, Diego Simeone a été interrogé sur un potentiel transfert à l'Atlético.

Alors qu'il voulait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a fait parvenir un burofax à sa direction pour informer son club de ses intentions. Malgré tous ses efforts, la star argentine ne s'est pas vu accorder un bon de sortie lors de la dernière fenêtre de transferts. En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aura l'opportunité d'exaucer son souhait s'il ne prolonge pas avec le FC Barcelone. Interrogé sur une éventuelle arrivée de La Pulga à l'Atlético, Diego Simeone a entretenu le mystère.

«Lionel Messi à l'Atlético ? Il est très bon, mais...»