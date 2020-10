Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert record pour Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 30 octobre 2020 à 13h15 par T.M.

Plus que jamais, Kylian Mbappé se dirigerait vers un départ du PSG à l’été 2021. La question est toutefois de savoir quel pourrait être le montant de cette opération. Une tendance claire se dégagerait à ce sujet…

Alors que le mercato estival 2021 est encore loin, le cas Kylian Mbappé est déjà au centre des attentions. L’été prochain, le joueur du PSG sera certainement le gros feuilleton du marché des transferts. Et c’est vers le Real Madrid que l’international français ne cesse d’être envoyé. Malgré les tentatives du club de la capitale pour retenir son joyau, le départ de Mbappé semble plus que jamais se profiler. Ok Diario en a d’ailleurs rajouté une couche à ce sujet, assurant que le joueur de Thomas Tuchel souhaitait bel et bien partir l’été prochain. Désormais, sa mission serait de convaincre la direction du PSG pour faciliter les négociations avec le Real Madrid. Et l’un des arguments du champion du monde concernerait le montant de ce transfert qui pourrait être colossal.

Mbappé, le joueur le plus cher du monde ?