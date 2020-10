Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo contraint de revoir ses plans ?

Publié le 31 octobre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar et Kylian Mbappé arriveront tous les deux au terme de leur contrat en juin 2022, le PSG a d’ores et déjà lancé de grandes manœuvres pour les prolonger. Mais si la priorité de Leonardo irait en faveur du Français, les intentions ce dernier pourrait ne laisser d’autres choix au directeur sportif parisien que de revoir sa copie.

Arrivé à quelques semaines d’intervalle à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé pourraient bien être en train de vivre leur dernière saison ensemble au PSG. Et pour cause, tandis qu’ils arriveront à un an de la fin de leur contrat en juin prochain, leur prolongation est devenue un enjeu de taille pour l’écurie francilienne. En effet, si jamais ils venaient à ne pas renouveler leur bail, Paris pourrait n’avoir d’autres choix que de les vendre l’été prochain, faute de quoi il risquerait de les voir partir librement un an plus tard. Mais avant ce scénario catastrophe, le PSG a initié des discussions pour prolonger les deux hommes, même si aucune offre concrète n’a eu lieu jusque-là comme le10sport.com vous l’a révélé le 23 octobre dernier. Plus encore, FootMercato a annoncé ce vendredi que Leonardo privilégiait une prolongation de Kylian Mbappé, et non celle de Neymar.

La tâche de Leonardo impossible avec Kylian Mbappé ?

Seulement voilà, tout indique que parvenir à trouver un accord avec l’international français sera loin d’être chose aisée pour le PSG. En effet, la presse espagnole n’a de cesse d’annoncer depuis plusieurs mois que l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a pas l’intention de renouveler son contrat à Paris. Au contraire, cela permettrait au Real Madrid, qui rêverait de l’accueillir dans ses rangs pour en faire la tête de gondole de son projet, de le recruter à bas coût. Ainsi, les sirènes du club de la capitale espagnole pourraient conduire Kylian Mbappé à ne pas infléchir sa position, lui qui aurait ainsi l’occasion de découvrir un nouveau championnat. Plus encore, les Madrilènes seraient loin d’être la seule équipe positionnée pour accueillir l’attaquant de 21 ans. En effet, 90min.com a annoncé dernièrement que le Champion du monde 2018 était présent sur la short-list de Manchester City, où Pep Guardiola apprécierait grandement son profil.

Neymar aimerait prolonger son contrat au PSG !