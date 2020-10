Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a lâché une bombe à Al-Khelaïfi pour son avenir !

Publié le 30 octobre 2020 à 20h45 par B.C. mis à jour le 30 octobre 2020 à 20h54

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar va devoir prendre une décision importante dans les prochains mois. Désireux de quitter le club de la capitale l'année dernière, l'international brésilien aurait aujourd'hui changé d'avis.

Recruté en 2017 par le PSG pour la somme record de 222M€, Neymar a connu un parcours difficile dans la capitale. Le Brésilien a été frappé par deux grosses blessures à la cheville avant d'entrer en guerre avec son club pour retourner au FC Barcelone. Mais tout cela semble être du passé pour l'attaquant de 28 ans. Neymar a retrouvé le sourire et se voit désormais poursuivre sa carrière au PSG comme vous le révélait en exclusivité le 10 Sport dès le mois de juillet. Les Parisiens ont les cartes en main pour convaincre l'ancien du Barça de prolonger son contrat, courant jusqu'en juin 2022, même si aucune offre concrète ne lui a été formulée d'après nos informations publiées le 23 octobre dernier.

Neymar veut rester et l'aurait fait savoir