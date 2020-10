Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Mattéo Guendouzi revient sur son départ !

Publié le 30 octobre 2020 à 19h25 par La rédaction mis à jour le 30 octobre 2020 à 19h26

Mattéo Guendouzi vient d’être prêté sans option d’achat par Arsenal au Hertha Berlin. Le Français a expliqué ce choix et est revenu sur son passage chez les Gunners.