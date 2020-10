Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman ne lâche pas Antoine Griezmann !

Publié le 30 octobre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a dernièrement été annoncé qu’Antoine Griezmann pourrait quitter le FC Barcelone après le nombre conséquent de contre-performances qu’il a réalisé, Ronald Koeman a publiquement affiché son soutien et sa confiance à l’égard de l’international français.

Recrue phare du FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann n’a pas réussi à répondre aux attentes depuis son arrivée en Catalogne. Recruté contre la modique somme de 120 M€ à l’Atlético de Madrid, l’international français n’est jamais parvenu à s’adapter au club catalan et à rééditer les grandes performances qu’il réalisait sous les ordres de Diego Simeone. Celles-ci avaient fait de lui l’un des meilleurs joueurs au monde, mais le Français est maintenant méconnaissable depuis un an. Problème de positionnement, mésentente avec ses partenaires… bon nombre d’observateurs ont tenté d’expliquer les maux rencontrés par Antoine Griezmann depuis son transfert au FC Barcelone. Cependant, plus le temps passe, et plus la situation du numéro 7 des Blaugrana devient inquiétante. Arrivé au Barça cet été en lieu et place de Quique Sétien, Ronald Koeman avait foi en l’ancien joueur de la Real Sociedad, mais il n’a jusque-là pas réussi à pleinement le relancer.

« Je n'ai aucune plainte à formuler sur l'attitude d’Antoine »

Cependant, une éclaircie s’est produite dans ce long tunnel sombre que traverse Antoine Griezmann depuis maintenant plus d’un an. En effet, lors de la victoire 2-0 du FC Barcelone sur la pelouse de la Juventus en Ligue des Champions ce mercredi, l’ancien attaquant des Colchoneros a réalisé un match plutôt correct, en ayant même des situations de frappe. Et même si le natif de Mâcon n’est pas parvenu à retrouver le chemin des filets à cette occasion, Ronald Koeman retient surtout les progrès réalisés par Antoine Griezmann sur cette rencontre. Et s’il attend toujours que le Champion du monde 2018 retrouve enfin de la réussite face au but, le Néerlandais a confié être très satisfait du comportement de son joueur. « Lorsque vous gagnez un match, vous pouvez le voir chez n'importe quel joueur. Je n'ai aucune plainte à formuler sur l'attitude d'Antoine ou sur ses entrainement car il se donne toujours à fond. J'espère que nous aurons un peu de chance avec lui, parce que l'autre jour il a bien réussi en deux actions, mais il serait bon qu'il marque pour être plus détendu », a expliqué l’entraîneur du Barça en conférence de presse ce vendredi dans des propos rapportés par SPORT à la veille du match des Blaugrana face à Alavés en Liga.

Un avenir au Barça compromis ?