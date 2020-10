Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone peut définitivement faire une croix sur Neymar !

Publié le 31 octobre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le nom de Neymar a toujours été associé au FC Barcelone depuis le départ du Brésilien au PSG en 2017, le club catalan risque de ne jamais revoir son ancien numéro 11 porter la tunique barcelonaise.

Arrivé au PSG à l’été 2017 contre 222 M€, Neymar a connu des hauts et des bas dans la capitale française. En effet, si le Brésilien est désormais pleinement épanoui à Paris comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juillet dernier, le chemin vers ce bonheur a mis du temps à se dessiner. Et pour cause, il y a un peu plus d’un an, le joueur de 28 ans a fait tout son possible pour quitter le club parisien et retourner au FC Barcelone, deux ans après son transfert record. Toutefois, le Barça n’a jamais été en mesure de convaincre le PSG de lâcher sa star et, au terme d’un rocambolesque feuilleton, Neymar n’a finalement eu d’autres choix que de rester à Paris, où il s’est rapidement remobilisé.

Neymar veut prolonger au PSG !

Le moins que l’on puisse dire est que le natif de Mogi das Cruzes n'a pas mis longtemps à digérer ce départ avorté. Il a en effet rapidement affiché son meilleur visage sur le terrain, avant de commencer à afficher tout son bonheur d’être au PSG et à Paris une fois la période du premier confinement terminée en mai dernier. Après cela, le Brésilien fut l’un des hommes déterminants du club de la capitale au cours du Final 8 européen en août dernier, portant sur ses épaules l’équipe entrainée par Thomas Tuchel pour la hisser jusqu’en finale de la compétition, finalement perdue 1-0 face au Bayern Munich. Mais cette défaite n’a en rien infléchi la position de Neymar : comme nous vous le révélions, il est ouvert à l’idée de prolonger l’aventure chez les pensionnaires du Parc des Princes. Une information confirmée ce vendredi par FootMercato , qui annonce que l’international brésilien a indiqué à Nasser Al-Khelaïfi à Lisbonne lors du Final 8 qu’il souhaitait renouveler son bail à Paris. Neymar n’aurait qu’une seule condition pour prolonger au PSG : percevoir les mêmes émoluments qu’il perçoit aujourd’hui, soit 36 M€/an.

Le FC Barcelone au plus mal sur le plan financier ?