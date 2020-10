Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Après le départ de Bartomeu, ce dossier chaud avance !

Publié le 31 octobre 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que Josep Maria Bartomeu souhaitait que les joueurs du FC Barcelone diminuent leur salaire afin de faire face aux pertes économiques du club catalan, les choses commenceraient à avancer dans le bon sens depuis le départ de l’ex-président barcelonais.

Si certains clubs européens sont plus frappés que d’autres par l’impact économique de la pandémie de Covid-19, aucun n’est épargné par la situation financière actuelle. Ainsi, bon nombre d’entre eux prennent des dispositions pour combler leurs pertes colossales. C’est notamment le cas du FC Barcelone, qui aurait l’intention de procéder à une nouvelle baisse des salaires de ses joueurs afin de limiter ses pertes dans une situation gravissime. Et pour cause, le Barça n’aurait d’autres choix que de diminuer sa masse salariale de 190 M€. Cependant, jusque-là, les négociations avec les joueurs n’avançaient pas vraiment dans le bon sens. Toutefois, à en croire les derniers échos venus d’Espagne, les choses commenceraient enfin à avancer dans le bon sens.

Les avocats des joueurs ont discuté avec le Barça pour la réduction des salaires