Foot - Barcelone

Barcelone : La différence entre Messi et Ronaldo ? La réponse de Pjanic !

Publié le 28 octobre 2020 à 23h30 par A.D.

En marge du duel entre le Barça et la Juve de ce mercredi soir, Miralem Pjanic a comparé une nouvelle fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Telle est la question depuis plus d'une décennie. Si l'on oublie l'avènement de Luka Modric en 2018, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagés tous les Ballon d'Or depuis l'année 2008. Alors qu'il a eu la chance d'évoluer avec ceux que l'on considère comme les deux meilleurs joueurs du monde en activité, Miralem Pjanic les a comparé il y a quelques jours. « Leo est impressionnant, un joueur phénoménal. Difficile à décrire. Cristiano est un gagnant, un champion absolu et un travailleur incroyable » , a confié le nouveau pensionnaire du Barça. Interrogé à nouveau par Sky Sport ce mardi, Miralem Pjanic en a rajouté une couche sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

«Messi et Ronaldo ? Ce sont des joueurs phénoménaux»