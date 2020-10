Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman met les choses au clair pour Samuel Umtiti !

Publié le 30 octobre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Depuis le sacre de l'équipe de France en Coupe du Monde, Samuel Umtiti est à la peine au FC Barcelone. Handicapé par des blessures à répétition, l'ancien pensionnaire de l'OL ne ferait plus partie des plans de Ronald Koeman. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du Barça a pris le temps d'évoquer la situation de Samuel Umtiti.

Pour aller au bout à la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti a pris le risque de jouer blessé. Un choix qui lui joue toujours des tours. Depuis le sacre des Bleus au Mondial, Samuel Umtiti vit un véritable calvaire au FC Barcelone. Victime de pépins physiques à répétition, le défenseur central de 26 ans ne parvient pas à enchainer les matchs dans le club catalan depuis de longs mois. A tel point qu'il a perdu sa place de titulaire, que lui a chipé son compatriote français Clément Lenglet. Pire, Samuel Umtiti aurait perdu beaucoup de crédit au sein du FC Barcelone. En effet, lors des dernières fenêtres de transferts, l'ancien pensionnaire de l'OL aurait pu être poussé vers la sortie à plusieurs reprises. Toutefois, l'écurie blaugrana ne serait pas parvenue à lui trouver un nouveau point de chute. Et malgré le départ de Quique Setién, la situation de Samuel Umtiti ne devrait pas aller en s'arrangeant.

Samuel Umtiti en dehors des plans de Ronald Koeman ?

Alors que Ronald Koeman a posé ses valises au FC Barcelone cet été, Samuel Umtiti serait toujours en danger quant à son avenir. Selon les dernières informations de Marca , le nouveau coach du Barça ne compterait pas sur l'international tricolore cette saison. D'ailleurs, le Néerlandais pourrait privilégier l'option Frenkie de Jong - milieu de terrain de formation - en défense centrale, plutôt que de miser sur Samuel Umtiti quand il sera de retour de blessure. Interrogé en conférence de presse d'avant-match (Alavés-Barça) sur le cas Samuel Umtiti, Ronald Koeman a lâché ses vérités. Comme l'a laissé entendre le technicien du FC Barcelone, le défenseur français pourrait avoir sa chance quand il sera totalement rétabli, mais pour le moment, il doit faire preuve de patience.

«Il a besoin de plus pour être bien et pouvoir compter»