Mercato - PSG : Entre Neymar et Mbappé, Leonardo aurait tranché !

Publié le 31 octobre 2020 à 8h15 par B.C.

Tous les deux sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé et Neymar font l'objet de discussion pour une prolongation. Mais de son côté, Leonardo aurait fixé sa priorité...

Recrutés en 2017 par le PSG, Kylian Mbappé et Neymar sont rapidement devenus complémentaires en attaque. Les deux attaquants, devenus amis, voient leur contrat arriver à terme en juin 2022. Une grande décision va donc s'imposer les concernant. Pour éviter de voir Neymar et Mbappé partir librement, le PSG devra les convaincre de prolonger ou les vendre à l'été 2021. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, la direction a déjà lancé les grandes manœuvres orales avec ses stars offensives, mais aucune offre concrète n'est à signaler. Si Kylian Mbappé doute concernant son avenir, Neymar aurait d'ores et déjà indiqué à Nasser Al-Khelaïfi qu'il souhaitait prolonger au PSG d'après Foot Mercato . Mais Leonardo ne voudrait pas se précipiter.

Leonardo se focalise sur Mbappé