Mercato - Barcelone : Koeman, élections… Guardiola tape du poing sur la table !

Publié le 31 octobre 2020 à 18h30 par Th.B.

Dans les petits papiers de Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, Pep Guardiola n’a nullement l’intention de faire son grand retour sur le banc du Barça. Mais ce n’est pas pour autant que l’entraîneur de Manchester City ne va pas suivre avec attention la progression de l’équipe sous Ronald Koeman ainsi que les élections présidentielles.

Et si Pep Guardiola débarquait l’été prochain au FC Barcelone soit neuf ans après qu’il ait quitté le banc du club blaugrana où il a absolument tout gagné en tant qu’entraîneur. Depuis, le technicien espagnol n’a plus connu le même succès que ce soit au Bayern Munich ou à Manchester City sur la scène européenne. En effet, bien qu’il ait remporté la Ligue des champions à deux reprises au Barça , Guardiola n’est jamais parvenu à réitérer cette performance avec les gros effectifs qu’il avait au Bayern et dont il a à disposition à City. Alors que son contrat expire en juin prochain chez les Skyblues , la question de son avenir revient avec insistance et plus particulièrement depuis jeudi et cette déclaration de Victor Font, candidat à la présidence du Barça. « Et la plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd'hui. Nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif ». Ce retour est-il concevable ? Selon The Athletic , Pep Guardiola serait le seul décisionnaire de son avenir. Bien que Manchester City souhaite le conserver, les dirigeants mancuniens ne se mettraient pas en travers de sa route s’il décidait de passer à autre chose à la fin de la saison. Mais Pep Guardiola, du moins au vu de ses déclarations publiques, n’a pas l’intention de s’en aller.

Le Barça, c’est « terminé » pour Pep Guardiola

À Manchester City, Pep Guardiola se sent bien. Il a d’ailleurs battu cet été son record de longévité dans un club en commençant une cinquième saison chez les Skyblues . Vendredi, en conférence de presse, alors que les journalistes anglais avaient bien relevés les propos de Victor Font la veilleur sur la volonté du candidat à la présidence du Barça de rapatrier Guardiola. Ce à quoi le principal intéressé n’avait pas directement répondu, mais avait assuré apprécier son aventure mancunienne à City. « Un retour au Barça ? Je suis extrêmement heureux ici, je suis ravi d’être à Manchester et j’espère pouvoir faire du bon travail cette saison pour rester plus longtemps ». Pas suffisamment clair de la part de l’Espagnol puisqu’il a été une nouvelle fois été interrogé sur cette possibilité ce samedi à l’issue de la victoire de ses hommes sur la pelouse de Sheffield United (1-0). « Si je suis dans la discussion pour Barcelone ? Je l’ai déjà dit plusieurs fois, ma période en tant qu’entraîneur à Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie il y a des choses qu’il ne faut faire qu’une fois ». a dans un premier temps assuré Pep Guardiola à BT Sport avant de se montrer plus clair sur sa position. « Je suis ici, je suis extrêmement heureux ici. Et j’ai toujours cette volonté de réussir et c’est la chose la plus importante. » . Le FC Barcelone doit donc faire une croix sur Guardiola, mais l’entraîneur espagnol ne fait pas pour sa part une croix sur le club qu’il a connu en tant que joueur et entraîneur.

