Mercato - Barcelone : Une issue proche pour l'avenir de Lautaro Martinez ?

Publié le 31 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone lors du dernier mercato, Lautaro Martinez aurait entamé des discussions avec l’Inter pour prolonger son contrat.

A la recherche d’un successeur à Luis Suarez, le FC Barcelone avait coché le nom de Lautaro Martinez. La presse espagnole avait d’ailleurs indiqué, durant le mercato estival, que l’attaquant de l’Inter était la grande priorité du club catalan. Les responsables blaugrana ont formulé de nombreuses offres à leurs homologues italiens, mais les exigences étaient trop élevées pour le FC Barcelone qui a fini par mettre de côté ce dossier. Sous contrat jusqu’en 2023, Lautaro Martinez est resté à l’Inter et entend désormais s’installer dans la durée.

La prolongation de Lautro Martinez, priorité de l'Inter