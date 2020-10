Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola envoie un énorme message au Barça !

Publié le 31 octobre 2020 à 17h00 par Th.B.

Depuis la déclaration de Victor Font dans laquelle le candidat à la présidence du FC Barcelone a ouvert la porte à un retour de Pep Guardiola au Barça, l’entraîneur de Manchester City ne coupe pas aux questions à ce sujet lors des points presse. Guardiola décidé d’y mettre un terme.

Jeudi, après avoir évoqué ses plans pour ramener le FC Barcelone là où il devrait être, Victor Font a dévoilé au micro de Sky Sports sa volonté de voir les anciennes figures fortes du club blaugrana effectuer leur grand retour. Que ce soit Andrés Iniesta, Carles Puyol, Xavi Hernandez ou encore Pep Guardiola, le candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au poste de président du Barça veut les voir revenir. En conférence de presse, Guardiola avait juré fidélité à Manchester City vendredi bien qu’il ne soit contractuellement lié aux Skyblues que jusqu’en juin prochain. Mais malgré le fait qu’il ait assuré être « extrêmement heureux ici » et « ravi d’être à Manchester et j’espère pouvoir faire du bon travail cette saison pour rester plus longtemps » , cette déclaration ne semble pas avoir convaincu tout le monde.

« Ma période en tant qu’entraîneur à Barcelone est terminée »