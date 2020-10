Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une deadline déjà fixée pour l’opération Pep Guardiola ?

Publié le 31 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au poste de président du FC Barcelone, Victor Font aimerait voir Pep Guardiola revenir au Barça comme il l’a fait savoir. Mais son avenir à Manchester City devrait prendre un tournant dans les prochaines semaines.

Pep Guardiola de retour au FC Barcelone avec Xavi Hernandez, Andrés Iniesta et Carles Puyol ? C’est du moins la volonté affichée par Victor Font, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu à la présidence du Barça et celui qui semble le plus apte à remporter ces élections selon la presse. Font a évoqué cette possibilité lors d’un entretien accordé à Sky Sports jeudi. Mais en ce qui concerne Guardiola, contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin prochain et où il a assuré être heureux, son avenir pourrait s’inscrire loin de Barcelone.

Une décision en janvier ?