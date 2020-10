Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi Hernandez en quête d’une révolution au Barça ?

Publié le 30 octobre 2020 à 17h30 par Th.B.

Légende du FC Barcelone, Xavi Hernandez était pressenti pour succéder à Ernesto Valverde en janvier dernier, mais n’est finalement pas venu. L’entraîneur d’Al-Sadd aurait soumis huit requêtes bien précises à la direction du Barça, toutes rejetées. Toujours dans la discussion pour devenir entraîneur du FC Barcelone, Xavi pourrait tout chambouler en interne.

Voici un nom si connu dans le monde du football que l’homme n’est plus à présenter. Au FC Barcelone, Xavi Hernandez a gagné tous les trophées possibles lors de son passage dans l’équipe première de 1998 à 2015. L’emblématique numéro 6 espagnol est parti telle une légende au Qatar à Al-Sadd où il officie désormais en tant qu’entraîneur. Cet été, Xavi a décidé de prolonger son aventure avec le club qatari pour une saison supplémentaire, ce qui fait de lui le coach d’Al-Sadd jusqu’en juin 2021. Et après ? Le candidat à la présidence du Barça Victor Font assurait au micro de la Cadena SER mercredi soir que Xavi pouvait faire partie de son nouveau projet. « Un travail a été fait ces dernières années pour savoir ce qui se cache derrière les légendes et ce qui se cache derrière ce style et ce modèle de jeu afin de savoir qui est capable d'assumer des responsabilités. Xavi, tout comme Guardiola, en raison de son leadership est une personne qui peut assumer différents rôles au sein du projet. ». Ce n’est pas la première fois que le nom de Xavi Hernandez est lié au FC Barcelone pour un poste au sein du staff voire en tant qu’entraîneur.

Les demandes colossales de Xavi

Alors que le discours d’Ernesto Valverde ne passait plus lors de la première partie de saison de l’exercice précédent, les dirigeants du FC Barcelone ont pensé à Xavi Hernandez comme Gabi, joueur d’Al-Sadd l’a assuré récemment. « Xavi nous a dit que Barcelone était venu le chercher et nous a dit qu'il restait avec nous et qu'il n'acceptait pas l'offre du Barça et c'est ainsi qu'il en a été. Je pense qu'il a été clair sur ce point, la situation de Barcelone n'était pas la bonne ». Mais quelle est la raison pour laquelle la situation « n’était pas la bonne » ? Journaliste de la Cadena SER , Sique Rodriguez apporte de concrets éléments de réponse. Selon les informations récoltées par ses soins, Xavi Hernandez aurait demandé au FC Barcelone de remplir huit tâches précises afin qu’il donne son aval pour redresser le club qui sont les suivantes. La première était simple et une question de temporalité. Xavi Hernandez n’était pas enclin à prendre les rênes de l’effectif en cours de saison et privilégiait une nomination en juin dernier. En outre, il aurait réclamé un contrôle total sur la section sportive. De plus, Xavi aurait souhaité que Carles Puyol dispose d’un poste au sein de la direction sportive afin qu’il existe un lien direct entre le staff technique et la direction sportive. La légende du FC Barcelone aurait demandé que Joan Vila, une personne qu’il considérerait comme son père spirituel sur le plan sportif, soit incorporé au club, sans oublier la nomination de Jordi Cruyff à la tête de la direction sportive et d’Oscar Hernandez, son frère, à son staff. Pour finir, Xavi aurait décrété un remodelage des services médicaux du Barça , en apportant des changements chez les responsables. Ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu n’en croyait pas ses yeux selon Sique Rodriguez et aurait immédiatement refusé de répondre favorablement à ces demandes. Et maintenant ? Alors que Victor Font est pressenti pour être le futur président du FC Barcelone, le nom de Xavi revient avec insistance, mais l’entraîneur d’Al-Sadd a les idées claires pour son avenir.

