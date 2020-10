Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le mercato de janvier sera mouvementé au Barça !

Publié le 31 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

N’ayant pas pu réaliser tous ses désirs durant le dernier mercato, le FC Barcelone entend bien arriver à ses fins finalement lors du mercato hivernal de janvier.

Outre Sergino Dest, qui a bien rejoint le FC Barcelone, Ronald Koeman avait d’autres joueurs dans le viseur pour renforcer le club catalan. Alors que la grande priorité se nommait Memphis Depay, l’arrivée d’Eric Garcia était également désirée. Finalement aucun n’a rejoint le Camp Nou puisque le Néerlandais est resté à l’OL et l’Espagnol à Manchester City. C’est donc sans ces deux joueurs que Koeman a dû débuter son aventure au Barça. Et alors que le Néerlandais n’a pas caché sa déception devant ces échecs, notamment en ce qui concerne Depay, cela pourrait n’être finalement que partie remis.

Rendez-vous en janvier !