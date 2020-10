Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’OL montre désormais les crocs pour Memphis Depay !

Publié le 30 octobre 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone a longtemps tenté de recruter Memphis Depay au cours du mercato estival, cette piste a finalement dû être avortée, faute de moyens financiers suffisants. Et l’OL, qui semblait pourtant ouvert à une vente de son attaquant néerlandais cet été, change brusquement sa communication à ce sujet.

Le 16 octobre dernier, en conférence de presse, Memphis Depay avait fait le point sur son mercato estival très agité, et au cours duquel il était la grande priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone : « C'est vrai que j'ai eu des intérêts de clubs mais ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas une situation normale parce que le mercato était ouvert plus longtemps que prévu. C'était bizarre, nouveau pour tout le monde. De nombreuses personnes parlent pendant le mercato mais je suis resté silencieux parce que je voulais rester concentré (…) Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. C'est ma 4ème saison à l'OL. Je veux en profiter », confiait l’attaquant néerlandais, dont le contrat avec l’OL prendra fin en juin prochain. Pendant plusieurs semaines, le Barça a négocié ce transfert de Depay avec le club rhodanien, mais n’avait finalement pas les finances nécessaires pour boucler l’opération. Et désormais, l’OL semble adopter une nouvelle stratégie dans ce dossier…

Aulas est monté au créneau

Le 26 octobre dernier, c’est le président Jean-Michel Aulas qui a allumé la mèche dans ce que l’on pourrait considérer comme la nouvelle stratégie de communication de l’OL concernant Memphis Depay. En effet, après avoir évoqué plusieurs fois pendant l’été des négociations avec le FC Barcelone, Aulas a fermement indiqué sur son compte Twitter qu’il n’avait jamais songé à vendre son attaquant néerlandais : « C’est la presse et vous qui avez écrit à tort que Memphis et Houssem partaient. Je vous avais dit dès le début le contraire ! Vous m’avez bâillonné », a posté le président de l’OL. Une sortie assez surprenante, mais pas autant que la dernière en date chez les Gones, signée Rudi Garcia…

« Faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman »