Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La dernière recrue XXL de Galtier vire au flop, mais…

Publié le 30 octobre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que son arrivée suscitait de grandes attentes, Jonathan David est loin de réaliser un bon début de saison avec le LOSC. Pour autant, le jeune attaquant canadien peut compter sur le soutien de Christophe Galtier et celui de son agent dans cette mauvaise passe, les deux hommes refusant de lâcher dès maintenant l’ancien joueur de Genk.

Jonathan David n’y arrive pas. Recruté contre près de 30 M€ à Genk cet été, le Canadien peine à répondre aux attentes depuis son arrivée au LOSC. Recruté afin de prendre la succession de Victor Osimhen, parti au Napoli après seulement une saison chez les Dogue , l’attaquant est très loin d’avoir le même impact que son prédécesseur dans l’équipe de Christophe Galtier. Et pour cause, Jonathan David n’a toujours pas inscrit la moindre réalisation depuis son arrivée au LOSC. Pire, la principale recrue estivale des Nordistes a manqué un penalty ce jeudi en Europa League face au Celtic Glasgow (2-2). Une situation qui a de quoi frustrer bon nombre d’observateurs, qui craignent désormais que le LOSC ait dépensé une somme record pour attirer un joueur qui se révélera être un flop.

« On va l’accompagner »

Toutefois, pour l’heure, Christophe Galtier refuse de tirer la sonnette d’alarme. En effet, si l’ancien technicien de l’ASSE attend bien évidemment davantage de choses de la part de son joueur, il n’a malgré tout pas manqué de lui afficher tout son soutien en conférence de presse jeudi à l’issue du match nul du LOSC contre les Ecossais. « Il va marquer. Mais évidemment, vous pouvez tous imaginer le visage qu’il avait dans le vestiaire. Il a eu le mérite de se créer l’occasion, de provoquer ce penalty. Après j’ai deux tireurs désignés. Le numéro 1 était Jonathan, le numéro 2 était Yusuf Yacizi. Il obtient le penalty, je n’ai aucun reproche à lui faire sur le fait de vouloir le tirer, malheureusement il est arrêté. Ça va rajouter quelque chose de plus de la part des médias, une pression supplémentaire sur lui. On va l’accompagner. Il est évidemment déçu de ne pas avoir marqué, mais content que l’équipe ait arraché ce match nul. Entre les lignes, dans les prises de balles, dans ses déplacements, il a été intéressant oui. Mais vous savez, un attaquant, on lui demande de marquer des buts. S’il avait concrétisé ce penalty il aurait fait, lui, une bonne première période », a expliqué Christophe Galtier dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Jonathan sera un jour dans le top 10 au monde »