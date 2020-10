Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Christophe Galtier refuse de lâcher sa grosse recrue de l’été !

Publié le 30 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

Alors que Jonathan David n’y arrive toujours pas avec le LOSC, le Canadien peut toujours compter sur le soutien de son entraîneur, Christophe Galtier.

Suite au départ de Victor Osimhen à Naples, le LOSC se devait de trouver un nouvel attaquant. Et comme pour le Nigérian, les Dogues sont partis piocher du côté de la Belgique, n’hésitant pas à sortir le chéquier pour faire venir Jonathan David en provenance de Genk. Près de 30M€ ont ainsi été déboursés pour le Canadien, un record pour le LOSC. Forcément, dans le nord de la France, les attentes sont grandes pour l’attaquant de 20 ans. Mais pour le moment, David n’est clairement pas à la hauteur et le protégé de Christophe Galtier ne cesse de s’enfoncer comme ce jeudi avec son penalty manqué face au Celtic Glasgow.

« On va l’accompagner »