LOSC - Malaise : Le clan de Jonathan David monte au créneau face aux critiques !

Publié le 30 octobre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors que Jonathan David réalise des débuts bien en-dessous des attentes au LOSC, l’agent du Canadien a demandé à ce qu’on accorde du temps à son client pour faire ses preuves, convaincu qu’il finira enfin par démontrer tout son talent.

Recrue phare du LOSC cet été, Jonathan David n’y arrive pas pour ses débuts chez les Dogue . Recruté à Genk contre près de 30 M€ afin de prendre la succession de Victor Osimhen, parti au Napoli, l’attaquant canadien de 20 ans ne parvient pas à se mettre en évidence sur ce début de saison. Les attentes étaient grandes à son arrivée vu le montant record déboursé pour le recruter, mais Jonathan David n’a toujours pas réussi à inscrire la moindre réalisation avec le LOSC. De quoi provoquer la frustration de bon nombre d’observateurs, et ce d’autant plus après qu’il ait manqué un penalty ce jeudi face au Celtic Glasgow en Europa League (2-2). Cependant, bien que son client soit dans l’oeil du cyclone en ce moment, son agent Nick Mavromaras ne s’inquiète pas et est persuadé que Jonatan David finira par sortir de sa mauvaise passe pour montrer tout son potentiel.

« Jonathan sera un jour dans le top 10 au monde »