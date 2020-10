Foot - Barcelone

Barcelone : Le nouveau Messi ? La réponse d’Ansu Fati !

Publié le 1 novembre 2020 à 0h00 par T.M.

Etincelant avec le FC Barcelone à seulement 18 ans, Ansu Fati est considéré par certains comme le futur Lionel Messi. Une comparaison évoquée par le crack blaugrana.

Ce samedi, Ansu Fati fête ses 18 ans. Alors que le crack du FC Barcelone n’est qu’au début de sa carrière, elle s’annonce déjà prometteuse. En effet, en seulement quelques mois, l’attaquant blaugrana a impressionné tout le monde, grappillant petit à petit du temps pour aujourd’hui s’imposer comme l’un des maillons essentiels du schéma de Ronald Koeman. Pour Ansu Fati, l’âge n’est donc pas un sujet, tant le talent est énorme. Les compliments ne cessent d’ailleurs de pleuvoir pour la nouvelle pépite du Barça, que certains voient d’ailleurs comme le prochain Lionel Messi.

« Je ne me fis pas à ces choses là »