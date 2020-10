Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman rend hommage à Pedri

Publié le 31 octobre 2020 à 15h10 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance de Las Palmas, Pedri s'impose petit à petit comme l'un des prodiges du FC Barcelone pour les années à venir, et a reçu un bel hommage de la part de son entraîneur.