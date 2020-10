Foot - Barcelone

Barcelone : Pedri, Ansu Fati… La jeunesse du Barça impressionne !

Publié le 30 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Après Ansu Fati, voilà que Pedri attire désormais la lumière sur lui au FC Barcelone. De quoi mettre un peu plus en valeur le réservoir de talents dont dispose le club catalan.

Si le FC Barcelone traverse actuellement une période compliquée, le club catalan peut toutefois voir sereinement l’avenir arriver. En effet, le Barça peut compter sur de grands talents en devenir, qui brille déjà avec l’équipe première. C’est bien évidemment le cas d’Ansu Fati, qui a seulement 17 ans, n’en finit plus d’impressionner. Alors que l’attaquant s’est déjà fait une place de choix dans l’équipe de Ronald Koeman, un autre prodige peut aussi prétendre à une place dans l’équipe : Pedri. Arrivé en provenance de Las Palmas, le joueur de 17 ans fait lui aussi forte impression. D’ailleurs, ce jeudi, tout le monde ne parle que de lui après la rencontre face à la Juventus où il a rendu une excellente copie.

« Ils ont quelque chose en plus »