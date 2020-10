Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Maxime Lopez n'a pas été digéré en interne !

Publié le 1 novembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Parti dans les dernières heures du mercato, Maxime Lopez est désormais un joueur de Sassuolo. Dans le vestiaire, son départ précipité laisse un goût amer à certains, comme Boubacar Kamara.

Cet été, l’Olympique de Marseille prévoyait de renflouer les caisses. Plusieurs ventes étaient attendues, et il a fallu attendre les derniers instants du mercato pour réaliser des opérations. Finalement, Bouna Sarr a fait ses valises pour le Bayern Munich, tandis que Maxime Lopez s’est envolé pour Sassuolo, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si le milieu de terrain était bien présent sur la liste des éléments vendables de Pablo Longoria, son transfert précipité a pris tout le monde de cours à l’OM, notamment dans le vestiaire.

« On ne s’était pas préparé à ça »