Mercato - OM : Sarr, Lopez... Villas-Boas peut nourrir des regrets...

Publié le 26 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Le dernier jour du mercato, l'OM a laissé filer Maxime Lopez et Bouna Sarr, deux joueurs qui font déjà l'unamité dans leur nouveau club.

Après avoir tardé à vendre des joueurs, l'OM a finalement laissé filer Maxime Lopez et Bouna Sarr. Deux joueurs qui se sont parfaitement intégré dans leurs nouveaux clubs. « Maxime Lopez n'est là que depuis 10 jours, mais on a l'impression qu'il est avec nous depuis 10 ans. Sur le plan du football, il est très bien doté pour s’exprimer dans le style de cette équipe et ce n’est pas difficile pour lui de s’intégrer au jeu », confiait ainsi le directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Rossi, au sujet de Maxime Lopez.

Sarr et Lopez impressionnent déjà