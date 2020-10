Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet été, personne ne voulait quitter l’OM !

Publié le 25 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Cet été, l’OM souhaitait se séparer de plusieurs indésirables. Une envie qui s’est toutefois heurtée à la volonté des joueurs en question.

Au rayon des départs, seuls Bouna Sarr (Bayern Munich) et Maxime Lopez (Sassuolo) ont quitté l’OM. Sur la Canebière, on espérait cependant se séparer d’autres joueurs, notamment certains indésirables. On retrouvait notamment Kostas Mitroglou, Valère Germain, Nemanja Radonjic ou encore Kevin Strootman. Finalement, ces joueurs sont encore toujours sur la Canebière, et André Villas-Boas doit donc faire avec eux ou pas comme c’est le cas pour l’attaquant grec. Les plans de l’OM ne se sont pas pas passés comme prévu en ce qui concerne les départs. Et ces joueurs en question ne seraient pas étrangers à cela.

Un départ n’était pas d’actualité pour eux !