Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL facilitée par Mino Raiola ?

Publié le 1 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que la Juventus et Barcelone entretiennent de bonnes relations, les deux clubs envisageraient de nouvelles affaires lors des prochains mercatos. Mino Raiola pourrait jouer un rôle décisif dans un échange impliquant Ousmane Dembélé.

Les routes de la Juventus et du FC Barcelone se croisent souvent sur le mercato. Malgré des pistes communes, comme Ryan Gravenberch, le milieu de l'Ajax considéré comme le nouveau Pogba, les deux clubs entretiennent des relations saines. En atteste l'échange entre Arthur et Miralem Pjanic avec un accord trouvé pour équilibrer les comptes des deux équipes. D'ailleurs, l'avenir de plusieurs joueurs serait en discussion et d'autres négociations avaient eu lieu l'été dernier. Alors que les Blaugrana cherchaient une porte de sortie à Ousmane Dembélé, l'ailier aurait pu être au cœur d'un chassé-croisé avec Douglas Costa.

Ça se préciserait pour l'échange Bernardeschi-Dembélé ?