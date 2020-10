Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 31 octobre 2020 à 22h00 par T.M.

Courtisé par le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait faire l’objectif d’une offensive à l’été 2021. Toutefois, selon Robert Pirès, le joueur de Rennes ferait mieux d’attendre avant de faire le grand saut.

A bientôt 18 ans, Eduardo Camavinga ne cesse d’impressionner. Après avoir explosé la saison dernière aux yeux de tous, le crack du Stade Rennais continue sur sa lancée. En Bretagne, on se réjouit donc d’avoir à disposition un tel talent, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, grâce à ses performances, Camavinga a éveillé l’intérêt des plus grands européens et notamment le Real Madrid. N’ayant pas pu passer à l’action lors du dernier mercato compte tenu du contexte actuel, la Casa Blanca prévoirait déjà de revenir à la charge l’été prochain pour tenter de rafler la mise. Mais est-ce le bon choix pour le joueur de Julien Stéphan ?

« C’est tôt pour lui »