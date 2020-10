Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hakimi revient sur son départ !

Publié le 31 octobre 2020 à 23h00 par H.G.

Alors qu’Achraf Hakimi a choisi de quitter le Real Madrid pour rejoindre l’Inter cet été, l’agent de l’international marocain est revenu sur le choix de son client dans un contexte où les deux écuries s’affronteront mardi prochain en Ligue des Champions.

Après deux bonnes saisons en prêt au Borussia Dortmund au cours desquelles il s’est imposé comme l’un des latéraux les plus prometteurs d’Europe, Achraf Hakimi était censé faire son grand retour au Real Madrid cet été. Seulement voilà, craignant la concurrence de Dani Carvajal, indéboulonnable sur le couloir droit de la défense madrilène dans l’esprit de Zinedine Zidane, le Marocain a choisi de s’en aller et de prendre la direction de l’Inter d’Antonio Conte. L’occasion pour le club de la capitale espagnole de réaliser une belle opération en empochant 40 M€ grâce à sa vente. Pour autant, l’histoire entre Achraf Hakimi et les Merengue n’est pas encore totalement terminée. En effet, il retrouvera son ancien club avec l’Inter mardi prochain en Ligue des Champions. L’occasion pour son agent, Alejandro Camano, de revenir sur le choix de son client d’avoir rallier les Nerazzurri .

« Le projet de l'Inter est très excitant »