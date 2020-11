Foot : Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Aouar !

Publié le 1 novembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Étincelant avec l’OL, Houssem Aouar était pressenti sur le départ lors de la dernière fenêtre de mercato. Le PSG était venu aux renseignements mais n’était pas le seul. Seulement, aujourd’hui, le Lyonnais aurait moins d’adeptes.

Bien que sollicité de tous les côtés lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar est encore un joueur de l’OL. Le PSG, Manchester City, mais surtout Arsenal et la Juventus, avaient des vues sur le milieu offensif de l’OL. À en croire les médias italiens, l'international français serait toujours l’une des priorités de la Juventus pour renforcer son entrejeu lors du mercato hivernal. Mais d’autres prétendants auraient décidé de se tourner vers d’autres joueurs pour remplacer une éventuelle arrivée de Houssem Aouar dans leur effectif.

Arsenal ne serait plus sur les rangs