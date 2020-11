Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola en rajoute une couche sur le Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Constamment lié au FC Barcelone depuis quelques jours, Pep Guardiola a une nouvelle fois assuré qu’il ne reviendra pas au Barça en tant qu’entraîneur.

Reviendra, ne reviendra pas… Pep Guardiola se trouve au coeur des spéculations depuis jeudi et le témoignage de Victor Font. Le candidat à la présidence du FC Barcelone a ouvert la porte au retour de l’entraîneur de Manchester City au sein du club culé, sans pour autant spécifier le poste qu’il occuperait. En ce qui le concerne, ce ne sera pas celui de coach de l’équipe première. En effet, ce samedi au micro de BT Sport , le manager de Manchester City a assuré que son temps en tant que coach du FC Barcelone était révolu. Ce à quoi Victor Font a répondu sur son compte Twitter en révélant que lors de leurs conversations, il était question d’un autre rôle au sein du club catalan. Après la victoire des Skyblues sur la pelouse de Sheffield United (1-0), Pep Guardiola a une nouvelle fois été interrogé sur un retour au FC Barcelone lors d’un point presse. Le discours de l’entraîneur espagnol est resté le même.

Koeman, retour… Guardiola persiste et signe pour son avenir !