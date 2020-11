Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Renato Sanches jette un gros froid sur son avenir à Lille !

Publié le 1 novembre 2020 à 7h15 par H.K.

Alors que Renato Sanches semble être le maître à jouer du LOSC au milieu de terrain, le Portugais a évoqué son avenir ce samedi et avoue qu'il ne sait pas s'il restera à Lille la saison prochaine.

Renato Sanches semble plus important que jamais au sein du LOSC. Devenu le maître à jouer des Dogues depuis son arrivée à l'été 2019 contre 20M€, le Portugais n’a cessé de progresser et d’accumuler du temps de jeu, tant et si bien qu’il a retrouvé le maillot de la sélection portugaise. Une joie pour le joueur, présent en conférence de presse ce samedi : « Certaines personnes étaient surprises que je vienne ici mais ma priorité était de jouer. (...) Je me sens meilleur maintenant que lorsque j’ai signé pour le Bayern, avec plus d’expérience. Quand tu joues, tu prends de l’expérience et de la confiance donc je me sens vraiment différent et plus fort. Je suis sûr que je suis un meilleur joueur maintenant. Je me sens plus mature actuellement. J’écoute davantage mes coéquipiers, mes coachs et c’est en gardant cet état d’esprit là que je vais devenir meilleur. C’est en donnant que l’on reçoit après. » Cependant, l’international portugais pourrait bien quitter le Nord la saison prochaine…

« Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine »