Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gardien de Ligue 1 se propose pour régler la succession de Ruffier !

Publié le 1 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Auteur de premiers pas très remarqués en Ligue 1 avec Brest, Gautier Larsonneur évoque la possibilité de rejoindre l'ASSE où il succéderait à Stéphane Ruffier sur lequel Claude Puel ne compte plus.

Du côté de l'AS Saint-Etienne, le cas Stéphane Ruffier n'est toujours pas réglé. Si Claude Puel a assuré que l'ancien Monégasque ne porterait plus les couleurs stéphanoises dans qu'il serait l'entraîneur du club du Forez, le portier tricolore est toutefois toujours présent dans l'effectif de l'ASSE où son contrat court jusqu'en juin prochain. Et si Jessy Moulin assure sa succession cette saison, à moyen terme, les Verts pourraient être tenté de recruter un nouveau gardien. Du haut de ses 23 ans, Gautier Larsonneur a d'ailleurs plusieurs fois été cité dans le viseur de l'ASSE. International Espoirs et très performant avec Brest, ce dernier a évoqué cette possibilité.

Larsonneur ne ferme aucune porte