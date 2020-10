Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie fracassante du clan Ruffier sur son avenir !

Publié le 28 octobre 2020 à 20h15 par A.D.

Mis au placard par Claude Puel, Stéphane Ruffier est en pleine guerre avec son coach. Malgré tout, le gardien de 34 ans n'aurait pas du tout l'intention de quitter l'ASSE. Comme l'a expliqué son avocate, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, Stéphane Ruffier veut poursuivre son aventure chez Les Verts.

Alors qu'il ne fait pas du tout partie des plans de Claude Puel, Stéphane Ruffier a été mis à l'écart du groupe professionnel de l'ASSE. Une situation qu'il aurait beaucoup de mal à accepter. Malgré tout, Stéphane Ruffier ne compterait en aucun cas quitter Les Verts avant la fin de son contrat en juin 2021. Lors d'un entretien accordé à France Bleu Saint-Étienne , l'avocate du joueur, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein a expliqué clairement que le gardien de 34 voulait à tout prix rester à l'ASSE.

«Il ne veut pas partir pour un autre club, il veut rester»