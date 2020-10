Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La guerre continue entre Claude Puel et Stéphane Ruffier !

Publié le 28 octobre 2020 à 13h30 par B.C.

Mis de côté par Claude Puel, Stéphane Ruffier est toujours à l'écart du groupe professionnel à l'entraînement. Et en interne, les deux hommes feraient tout pour s'éviter...

À la tête de l'AS Saint-Étienne depuis une année, Claude Puel a procédé à de grands changements au sein du club ces derniers mois. L'entraîneur a notamment voulu mettre en avant la jeunesse stéphanoise au profit des cadres vieillissants. Ainsi, Yann M'Vila, Mathieu Debuchy, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Stéphane Ruffier ont été mis de côté par le tacticien de 59 ans. Les deux premiers ont quitté le Forez durant l'intersaison, mais les autres joueurs cités sont restés, et la situation de l'un d'eux fait beaucoup parler. Figure de l'ASSE depuis 2011, le portier de 34 ans est en conflit ouvert avec Claude Puel, qui n'a pas hésité à le mettre au placard malgré son statut. Ruffier n'a plus joué depuis le 16 février, et une défaite à Brest (2-3), un calvaire qui est bien parti pour durer.

La mise à l'écart particulière de Ruffier

Poussé vers la sortie durant le mercato estival, Stéphane Ruffier est finalement resté chez les Verts , en tant que quatrième gardien. La guerre n'est pas finie pour autant entre l'international français et l'ASSE puisque l'avocate du joueur Me Dorothée Bisaccia-Bernstein avait saisi la commission juridique de la LFP il y a quelques semaines à la suite de la « mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d’insubordination » du club stéphanois envers son portier. S'il a été débouté de sa demande concernant la retenue de salaire de six jours, Ruffier a néanmoins obtenu le droit de réintégrer le groupe professionnel, mais comme le révèle L'Equipe ce mercredi, la mise à l'écart se poursuit bel et bien pour lui. Claude Puel et son premier adjoint Jacky Bonnevay éviteraient tout simplement Stéphane Ruffier depuis la naissance de leur conflit au sortir du confinement. Puel et Ruffier ne se diraient même plus bonjour lorsqu'ils se rencontrent par inadvertance. Le gardien de 34 ans ne s'entraîne plus seul mais sous les ordres de Laurent Huard, à la tête du « groupe 2 » formé par Claude Puel afin de laisser de côté les éléments indésirables, à l'instar Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Miguel Trauco. Et aucun retournement de situation n'est à l'ordre du jour.

Claude Puel l'assure, c'est terminé pour Stéphane Ruffier