ASSE - Polémique : La commission juridique de la LFP a tranché pour Ruffier !

Publié le 26 octobre 2020 à 22h55 par La rédaction mis à jour le 26 octobre 2020 à 23h00

Après avoir saisi la commission juridique de la LFP, le clan Stéphane Ruffier a été débouté par la Ligue de Football Professionnel qui a cependant exigé sa réintégration à l’ASSE.