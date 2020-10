Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel pourrait bien avoir une ouverture pour Saliba !

Publié le 23 octobre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que le retour de William Saliba à l'ASSE a échoué dans les derniers instants du mercato estival, Claude Puel aurait toujours une chance de rapatrier son ancien défenseur cet hiver...

Recruté pour 25M€ en provenance de l'ASSE lors de l'été 2019 et prêté dans la foulée pour une durée d'une saison chez les Verts , William Saliba n'a toujours pas effectué la moindre rencontre avec Arsenal. En effet, le Français peine désormais à trouver sa place au sein du onze de départ de Mikel Arteta, faisant face notamment à une rude concurrence. Souhaitant faire son retour à l'ASSE cette saison en raison de problèmes familiaux, le prêt de William Saliba a échoué dans les derniers instants du mercato estival pour des problèmes administratifs. Alors que son temps de jeu à Arsenal paraît compromis, William Saliba pourrait toutefois avoir une nouvelle chance de faire son retour dans le club du Forez cet hiver.

Une porte de sortie cet hiver ?