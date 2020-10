Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Ce message très fort sur le clash Puel/Ruffier !

Publié le 22 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le conflit entre Stéphane Ruffier et Claude Puel a atteint son paroxysme, Jérôme Alonzo regrette que l'image du portier stéphanois ait été écornée à ce point.

« Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie. S'il est n°2 ? Non, ni n°3 ». Claude Puel l'a confirmé, Stéphane Ruffier est bien mis à l'écart et n'entre pas dans sa hiérarchie des gardiens de but de l'ASSE. L'ancien Monégasque ne jouera donc pas cette saison. Mais au-delà de l'aspect sportif de cette affaire, c'est surtout la gestion médiatique qui interpelle Jérôme Alonzo.

«Je ne suis pas sûr que ce soit une ordure comme on veut le faire croire»